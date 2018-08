Ettlingen

Frust im Straßenverkehr ist sowohl unter Radfahrern als auch unter Autofahrern verbreitet. Ein kurioser Disput zwischen zwei Verkehrsteilnehmern hat sich am Mittwoch in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ereignet. Aus Ärger über einen Autofahrer hat ein Radler den Mann am Steuer mit einem Döner beworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Autofahrer am Mittwoch auf einem Radweg gewendet.

Das missfiel dem Radler offenbar – er gestikulierte demnach wild umher. Als der Autofahrer das mit einem kurzen Hupen quittierte, stellte der Mann laut Polizei sein Fahrrad ab, preschte zum Fahrzeug des 61-Jährigen, riss die Tür auf und warf einen Döner ins Innere. Danach machte er ein Foto von dem Auto und radelte davon. „Das gefüllte Fladenbrot hinterließ nicht nur einen völlig verblüfften Autofahrer, sondern auch leichte Verschmutzungen im Innenraum“, teilte die Polizei mit.

Von RND/dpa