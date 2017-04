Amsterdam. Die mit Spannung erwarteten Riesenpandas Xing Ya und Wu Wen sind wohlbehalten aus China in Amsterdam angekommen. Der Jet mit dem Pärchen landete am Mittwochabend auf dem Flughafen Schiphol. Hunderte von Gästen verfolgten die Ankunft bei einer speziellen Panda-Party am Flughafen.

Nach kurzer medizinischer Untersuchung sollten Xing Ya und Wu Wen den Medien präsentiert werden. Anschließend war die Weiterreise nach Rhenen nahe der deutschen Grenze geplant, wo die schwarz-weißen Bären im Ouwehands Tierpark die kommenden 15 Jahre leben sollen.

Die nächsten Wochen sollen sie sich abgeschirmt von der Öffentlichkeit an ihre neue Heimat gewöhnen. Noch vor dem Sommer sollen Besucher im Zoo sie auch sehen können. Die seltenen Riesenpandas waren 2015 den Niederlanden symbolisch beim Staatsbesuch des niederländischen Königspaares geschenkt worden. Dafür hatte der Tierpark aber jahrelang verhandelt und zahlt pro Jahr rund eine Million Euro an China.

Von RND/dpa/