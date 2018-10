Köln

Monatelang ließen die Youtube-Stars Bianca („Bibis Beauty Palace“) und Julian („Julienco“) Claßen Millionen Follower in den sozialen Medien an der Schwangerschaft teilhaben, bis es vier Tage lang ganz still um das frisch vermählte Paar wurde. „Unser kleiner Schatz ist da“, hieß es dann am Dienstag endlich samt Foto des kleinen Händchens auf der Instagramseite von „Bibis Beauty Palace“. „Am 04.10 kam er gesund und munter auf die Welt“, schreibt Bibi über ihren Sohn – und das war auch der errechnete Geburtstermin. „ich bin die weltglücklichste Mama.“

Fans des Youtube-Pärchens hatten in den vergangenen Tagen bereits ungeduldige, teils wütende Kommentare auf Instagram und Youtube verfasst. „Man hat wenigstens zwei Minuten Zeit zu sagen, der Kleine ist da“, heißt es da enttäuscht. Aber das Paar scheint Gründe für den mehrtägigen Rückzug aus der Öffentlichkeit gehabt zu haben – es gab offenbar ernstere Schwierigkeiten bei der Geburt. „Zwischenzeitlich hatte unser Spatz ein paar Probleme, diese konnten Gott sei Dank behoben werden“, schreibt Bibi in ihrem emotionalen Beitrag. „Es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt, aber das ist jetzt zweitrangig.“

Follower müssen sich jetzt gedulden

Auch die 25-Jährige scheint noch nicht ganz fit zu sein, es gehe ihr schon etwas besser, schreibt sie, „ich habe es wie alle Mütter da draußen irgendwie geschafft“. Was genau passierte, ließ sie offen. Bibi bedankt sich bei ihrem Mann Julian für die „beste Unterstützung“ in den vergangenen Tagen. Erst am 13. September hatten die beiden im kleinen Kreis in Köln nach mehr als neun Jahren Beziehung geheiratet. Zusammen haben sie mehrere Millionen Follower – die sich nun eine Weile gedulden müssen. „Wenn wir mehr Kraft haben, werden wir euch von der Geburt berichten“, schreibt Bibi, „wann, können wir euch nicht sagen.“

Von RND/jra