Zahl der Toten durch Tropensturm „Damrey“ steigt auf 49

Hanoi. Der Taifun „Damrey“ hat in Vietnam schwere Schäden und Verwüstungen angerichtet. Wie die lokalen Behörden am Montag mitteilten, sind bisher 49 Menschen ums Leben gekommen. Rund 23.000 Häuser wurden von Sturm und Überflutungen zerstört, weitere 40.000 sind beschädigt worden. Zehntausende Menschen hätten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen müssen. Zudem wurden Felder und Hunderte Fischerboote zerstört sowie Strommasten umgerissen.

Der Sturm traf am Samstag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 135 Stundenkilometern auf Land. Vor allem der Süden und das Zentrum Vietnams waren von den verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen betroffen. Einige Regionen standen bis zu 1,50 Meter unter Wasser und waren völlig isoliert. Für die kommenden Tage werden weitere starke Regenfälle und Überschwemmungen erwartet, während „Damrey“ nach Angaben der Meteorologen abgeschwächt nach Kambodscha weiterzieht.

Dies könnte die Anreise von Staats- und Regierungschefs - darunter US-Präsident Donald Trump - zum APEC-Gipfel im zentralvietnamesischen Da Nang beeinträchtigen. Vom 8. bis 10. November treffen sich dort die Spitzen der Asien- und Pazifikstaaten.

Von RND/dpa