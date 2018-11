Tilden

In Deutschland undenkbar, im US-Bundesstaat Wisconsin durch das Strafrecht möglich: Ein zehn Jahre altes Pflegekind muss sich regulär vor Gericht verantworten. Das Mädchen soll einen sechs Monate alten Jungen in ihrer Einrichtung mit Tritten getötet haben. Das Baby starb am vergangenen Donnerstag an seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Zehnjährigen vor, den Jungen – unbeobachtet von den Pflegeeltern – auf dem Arm gehalten und ihn dann fallen gelassen zu haben. Als das Kleinkind zu weinen begonnen habe, sei das Mädchen in Panik verfallen und habe dem Baby durch Tritte ein Schädel-Hirn-Trauma zugefügt, so schreibt es der Sender ABC auf seiner Website.

Die Strafgesetze in Wisconsin erlauben es der Justiz, schwere Verbrechen nach Erwachsenenstrafrecht zu verhandeln, wenn der oder die Angeklagte zehn Jahre oder älter ist. In Deutschland greift die Strafmündigkeit erst ab dem Alter von 14 Jahren. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gilt dann das Jugendstrafrecht – so wie jüngst im Fall eines 14-Jährigen aus Wenden, der seinen 16 Jahre alten Mitschüler Jona K. erwürgt hatte.

