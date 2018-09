Freiburg

Das mit einem 40 Jahre älteren Mann vor fünf Jahren verschwundene Mädchen aus Freiburg war wohl die meiste Zeit alleine unterwegs. Nach Angaben der Polizei, die Maria H. am Mittwoch vernommen hat, zog die damals 13-Jährige ohne Bernhard Haase weiter, nachdem sie „einige Zeit“ zusammen im polnischen Gorlice verbracht hatten, wo sie in seinem Auto geschlafen hätten.

Maria H. reiste durch Osteuropa

„Der inzwischen 18-Jährigen geht es augenscheinlich gut und sie ist wohlauf“, teilte die Polizei mit. Mit einem Fahrrad und einem Zelt sei Maria H. nach eigenen Angaben alleine durch mehrere osteuropäische Länder gereist und nach etwa drei Monaten in Italien angekommen, wo sie seitdem lebte. Sie habe sich mit Gelegenheitsjobs wie Fensterputzen über Wasser gehalten und seit zwei Jahren in Italien eine Wohnung finanziert.

Bernhard Haase wird international von der Polizei gesucht

Der Aufenthaltsort von Bernhard Haase sei ihr seither nicht bekannt. Der heute 58 Jahre alte zweifache Familienvater aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen wird nach wie vor wegen Kindesentzugs und des Verdachts auf Kindesmissbrauch mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Über die Sozialen Medien hatte die mittlerweile 18-jährige Maria H. Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen und konnte von Freunden in Mailand abgeholt werden. Seit Freitag ist sie bei ihrer Mutter in Freiburg.

Von RND/jra