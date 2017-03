Paris. Der Mann hatte am Morgen versucht, einer Soldatin die Waffe wegzunehmen. Er wurde niedergeschossen. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt.

Frankreichs Präsident François Hollande hat unterdessen „den Mut und die Tüchtigkeit“ der Sicherheitskräfte gelobt. „Der Präsident der Republik bekräftigt die Entschlossenheit des Staates, unablässig zu handeln, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, die Sicherheit unserer Mitbürger zu verteidigen und den Schutz des Staatsgebiets sicherzustellen“, teilte der Élyséepalast am Samstag mit.

„Eine besonders gefährliche Person“

Den Angreifer, der von Soldaten am Flughafen erschossen worden war, bezeichnete er als „besonders gefährliche Person“. Medienberichten zufolge hatten die Behörden den erschossenen Angreifer unter Radikalisierungsverdacht gehabt. Bei ihm habe es eine Hausdurchsuchung ohne Richterbeschluss gegeben, berichtete der Sender Franceinfo unter Berufung auf eine Polizeiquelle.

Die Zeitung „Le Figaro“ schrieb, diese Durchsuchung im November 2015 habe nichts ergeben. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Der nach der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 verhängte Ausnahmezustand erlaubt den Behörden Hausdurchsuchungen ohne Richterbeschluss.

Flugbetrieb läuft langsam wieder an

Zuvor hatte die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Angriff übernommen. Der Mann hatte am Morgen versucht, einer Soldatin die Waffe wegzunehmen. Er wurde niedergeschossen.

Auf dem Pariser Airport Orly läuft der Flugverkehr unterdessen am Terminal West wieder an. Das Süd-Terminal, wo sich am Morgen die Attacke ereignet hatte, bleibe zunächst geschlossen, teilten die Pariser Flughäfen am Samstag mit. Die französische Fluggesellschaft Air France empfahl Fluggästen, ihre Reise zu verschieben.

Von RND/dpa