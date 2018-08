Mörlenbach

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im südhessischen Mörlenbach sind am Freitagmorgen zwei tote Kinder geborgen worden. Ein Familiendrama könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Polizei Darmstadt. Die Kinder waren 10 und 13 Jahre alt.

Die Eltern des 10 Jahre alten Mädchens des 13-jährigen Jungen wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage des Hauses geborgen. Der 58-jährige Mann und seine 46-jährige Ehefrau wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Paar außer Lebensgefahr.

In diesem Haus wurden die beiden Kinderleichen entdeckt. Quelle: dpa

Der Brand war laut Polizei in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Das Zweifamilienhaus steht in einer gutbürgerlichen Wohngegend der Gemeinde an den Ausläufern des Odenwalds. Das Haus war nach Angaben eines Insolvenzverwalters zwangsversteigert worden und sollte an diesem Vormittag den neuen Besitzern übergeben worden.

„Die bisherigen Ermittlungen deuten nach wie vor auf ein Familiendrama hin“, teilte die Polizei mit. Wie die Kinder starben und die Eltern verletzt wurden, ist bislang noch unklar.

Von RND/dpa