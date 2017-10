Zwei Menschen sterben bei Unfall mit Polizeiauto

Potsdam-Mittelmark. Bei dem Zusammenstoß eines Polizeifahrzeugs mit einem Privatauto sind am Sonntagmorgen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Beamten waren um 7.15 Uhr mit Blaulicht und Sirene unterwegs zu einer handgreiflichen Rangelei am Bahnhof Teltow, bei der zuvor drei Kollegen verletzt worden waren. An einer Kreuzung raste das Polizeiauto dann in einen Audi. Der Wagen prallte gegen eine Pflanzenrabatte und überschlug sich.

Opfer verstarben noch an Ort und Stelle

Ein Augenzeuge versorgte die Insassen des Audis, doch für den 70-jährigen Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Nach Polizeiangeben stammt das Auto aus dem Kreis Teltow-Fläming. Rettungskräfte brachten die beiden Beamten im Alter von 24 und 26 Jahren zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Kreuzung war bis etwa halb elf gesperrt. Die Kriminaltechnik untersucht den Unfallhergang, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Weiterer Unfall in Frankfurt (Oder)

Zu einem weiteren Unfall mit einem Polizeifahrzeug kam es am Samstagmorgen in Frankfurt (Oder). Dort wollten Beamten einen Mann kontrollieren, der mit seinem Fahrzeug ohne Licht unterwegs war. Er ignorierte jedoch die Haltesignale. Ein zweiter Streifenwagen konnte den Flüchtenden stoppen, dabei stießen jedoch beide Wagen zusammen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angesetzt.

Von Rainer Schüler