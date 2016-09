Zwei Tote bei Großbrand in Bochumer Uniklinik

Bochum. Nach bisherigem Stand seien weitere 16 Menschen verletzt, hieß es von der Dortmunder Polizei, die den Einsatz in Bochum leitet. Sechs der Opfer schweben in Lebensgefahr. Diese Angaben machten Sprecher der Polizei und der Stadt Bochum am Freitagmorgen. Der verheerende Brand brach in einem Patientenzimmer aus. Wie die Feuerwehr auf ihrer Webseite mitteilte, breitete er sich von dem Zimmer im sechsten Stock auf die gesamte Station aus. Die Uniklinik nehme aktuell keine Patienten auf, auch "Operationen finden bis auf Weiteres nicht statt".

Hier das Ausmaß des verherenden Brandes. Das Bild spricht für sich. #Bergmannsheil #Bochum pic.twitter.com/GHQFeww8AR — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 30, 2016

Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Weitere Unterstützung aus dem gesamten Ruhrgebiet wurde am Morgen angefordert. Das Feuer Die Polizei warnte beim Kurznachrichtendienst Twitter bereits am frühen Morgen vor "erheblichen Verkehrsbehinderungen" und riet Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Feuerwehr kämpft am Bochumer Universitätsklinikum gegen die Flammen. Quelle: dpa

Fenster und Möbel geschmolzen

Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil stand Stunden später immer noch in Flammen. Im Bochumer Krankenhaus seien derzeit 180 Patienten untergebracht, berichtet die Stadt Bochum bei Twitter. 100 würden aufgrund des Brands "kurzfristig entlassen und 80 Patienten können intern verlegt werden", hieß es am Freitagmorgen weiter. Andreas Weber, der leitende Oberarzt der Neurologie, steht mit einem Kollegen neben einem großen Feuerwehrkran. Wie alle Ärzte ist er schnell alarmiert worden. Die Evakuierung des Hauses hat gut geklappt, sagt er. „Das haben wir im vergangenen Jahr geübt.“ Das brennende Gebäude steht etwa in der Mitte der mehrfach umgebauten und erweiterten Universitätsklinik. In Betrieb genommen wurde es 1985, berichtet Weber weiter.

Die weiteren Auswirkungen des Feuers in der Klinik sind am Morgen noch gar nicht abzusehen. In dem ausgebrannten Klinikgebäude ist unter anderem eine große Küche untergebracht. Weber befürchtet, dass sie durch das viele Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte.

Die Feuerwehr kämpft am Bochumer Universitätsklinikum gegen die Flammen. Quelle: dpa

Augenzeugen berichtet von einem völlig zerstörtem Dach. Durch die enorme Hitze des Feuers seien Fenster und Möbel geschmolzen.

Die Feuerwehr kämpft am Bochumer Universitätsklinikum gegen die Flammen. Quelle: dpa

Das Universitätsklinikum Bergmannsheil ist eines der größten Krankenhäuser des Ruhrgebiets. Es hat rund 650 Betten.

Von RND/dpa/are