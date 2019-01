Tenango

Die mexikanische Polizei hat zwei in den USA von einer Sekte verschleppte Kinder aus der Hand ihrer Entführer befreit. Der 12-jährige Junge und das 14-jährige Mädchen seien in einem Hotel im Bundesstaat México im Zentrum des Landes entdeckt worden, teilte das mexikanische Sicherheitsministerium am Donnerstag mit. Die Entführer wurden festgenommen.

Bei den Verdächtigen soll es sich um Mitglieder der ultraorthodoxen jüdischen Gruppe Lev Tahor handeln. Der Sekte werden immer wieder Zwangsheiraten und Kindesmisshandlung vorgeworfen. Die Mitglieder nutzen keine moderne Technik und die Frauen der Gemeinschaft tragen bodenlange schwarze Gewänder.

Vier Festnahmen auch in den USA

Die beiden Minderjährigen waren am 8. Dezember in Woodridge im US-Bundesstaat New York entführt worden und danach nach Mexiko gebracht worden. Offenbar wollten die Sektenmitglieder sie wieder mit nach Guatemala nehmen, wo sich Lev Tahor niedergelassen hat. In den USA wurden bereits vier Verdächtige festgenommen, die an der Entführung beteiligt gewesen sein sollen.

Bei den Opfern handelt es sich Medienberichten zufolge um die Kinder der Schwester des Sektenführers. Die Frau hatte sich von der Gruppe losgesagt und war in die USA gezogen.

Von RND/dpa