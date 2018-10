Weimar

Thüringens größtes Volksfest, der Zwiebelmarkt in Weimar, wurde am Wochenende von einem brutalen Überfall überschattet. Dabei wurden vier Menschen verletzt, die Polizei ermittelt gegen vier ausländische Männer wegen Landfriedensbruch.

Junges Paar auf Volksfest überfallen

Laut Polizei wurde am späten Samstagabend auf dem Volksfest zunächst eine 27-jährige Frau von mehreren Männern in ihre Mitte gezogen und am Oberkörper berührt. Als ihr Freund (26) ihr zu Hilfe kam, wurde er von den Täter zu Boden befördert und auf ihn eingetreten.

Auch Security wurde auf dem Volksfest attackiert

Security-Mitarbeiter, die den Angriff bemerkten und einschreiten wollten, wurden von den Männern ebenfalls mit Schlägen und Tritten attackiert. Drei der Sicherheitskräfte wurden dabei verletzt.

Ermittlungen zum Überfall laufen

Die Polizei stellte vier Tatverdächtige, es handelt sich den Angaben zufolge um drei Männer aus Syrien und einen aus dem Irak. Die 22- bis 31-Jährigen wurden festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird wegen Landfriedensbruchs, sexueller Belästigung und Körperverletzung ermittelt. Die Frau und ihr Freund sind Deutsche.

Von RND/seb/dpa