Baden-Baden

Die Baden-Badener Pensionskasse (bbp) ist laut der „Bild am Sonntag“ bei einem internen Stresstest durchgefallen. Die Rentenkasse der ARD befinde sich demnach in finanziellen Schwierigkeiten und soll nun durch ein höheres Eigenkapital stabilisiert werden. Eine Mitteilung darüber wird die bbp der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin) zum Jahresende vorlegen, hieß es.

Wie auch andere Kassen leide die bbp unter der anhaltenden Niedrigzinsphase. Ein Sprecher der ARD bezeichnete die Situation der Kasse als „solide“. Alle Rentenzahlungen könnten wie erwartet erfolgen.

Dennoch will die bbp zu einigen Gegenmaßnahmen greifen, wie die „ Bild am Sonntag“ berichtet. Unter anderem soll das Eigenkapital der Kasse um 50 Millionen Euro erhöht werden. Der Garantiezins solle ab 2020 von drei auf 1,75 Prozent gesenkt werden. Diese Finanzierung würde höhere Beiträge der Anstalten an die Kasse erfordern. Ob dieser Schritt auch Auswirkungen auf den Rundfunkbeitrag hat, ist ungewiss. Darüber müssen in der letzten Instanz die Landesparlamente entscheiden.

Von RND/mkr