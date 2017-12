Abgeordneter tritt nach Leihmutter-Nachfrage zurück

New York. Der republikanische Repräsentantenhausabgeordnete Trent Franks legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Das gab der 60-Jährige am Freitag bekannt, nachdem er am Donnerstag noch erklärt hatte, sein Rücktritt werde zum 31. Januar 2018 wirksam. Seine Frau liege in Washington mit „einem permanenten Leiden“ im Krankenhaus. Es sei das Beste für seine Familie, seinen Platz im US-Kongress sofort zu räumen, teilte Franks mit.

Hintergrund des Schrittes des Abgeordneten aus Arizona sind Vorwürfe, er habe zwei frühere Mitarbeiterinnen gefragt, ob sie sein Kind als Leihmutter austragen könnten. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hatte Franks nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe den Rücktritt nahegelegt. In einer Mitteilung erklärte Franks, er habe seine Mitarbeiter niemals körperlich eingeschüchtert, sie nie zu etwas genötigt oder versucht, sexuellen Kontakt mit ihnen zu haben.

Franks soll fünf Millionen Doller angeboten haben

Wie Franks mitteilte, müssen er und seine Frau mit Unfruchtbarkeit fertig werden. Er ist Vater von Zwillingen, die per Leihmutter zur Welt gekommen sind.

Eine frühere Mitarbeiterin von Franks sagte, der Abgeordnete habe sie wiederholt gedrängt, sein Kind auszutragen. Zu einem Zeitpunkt habe er ihr fünf Millionen Dollar dafür angeboten, sagte sie.

Von RND/AP