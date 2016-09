Damaskus. Nach dem US-Luftangriff auf syrische Truppen sieht Russland die seit gut einer Woche geltende Waffenruhe in Syrien in ernster Gefahr. „Das ist eine sehr schwierige Situation“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Den US-Luftangriff vom Wochenende, den das Pentagon als Irrtum bezeichnete, kritisierte er als „abscheulichen Vorfall“.

Darüber hinaus kommt die Verteilung von humanitärer Hilfe für Hunderttausende notleidende Menschen nicht voran. Diese Hilfe ist ein zentraler Punkt der vereinbarten Feuerpause.

USA und Russland gegen den IS

Die Waffenruhe war am Montagabend vergangener Woche in Kraft getreten. Nach sieben Tagen sollte eigentlich die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland umgesetzt werden. Diese sieht vor, dass beide gemeinsam und koordiniert gegen Terrorgruppen wie beispielsweise den Islamischen Staat (IS) vorgehen.

Bei dem Angriff am Wochenende waren mehr als 60 syrische Soldaten getötet worden. „All das gefährdet natürlich die Waffenruhe“, sagte Peskow. Praktisch sei die syrische Armee die einzige Seite, die die von Russland und den USA ausgehandelte Feuerpause einhalte, sagte er.

Syrien attackiert Rebellengebiete

Am Sonntag hatte Syriens Luftwaffe indes erstmals wieder Rebellengebiete in der nordsyrischen Großstadt Aleppo bombardiert. Die Opposition hält die – von ihr von Anbeginn an skeptisch betrachtete – Waffenruhe für gescheitert.

Die ausbleibende Hilfe ist nicht der einzige Punkt, der einer dauerhaften Waffenruhe im Weg steht. Umstritten zwischen Washington und Moskau ist noch immer, welche Rebellen als moderat und welche als terroristisch anzusehen sind. Unklar ist auch, für welche syrischen Gebiete die Waffenruhe tatsächlich gilt. Die USA wollten die Details der Abmachung nicht veröffentlichen, um ihre Verbündeten nicht zu gefährden. Russland nutzte die Chance und warf den USA vor, dass genau dieses Vorgehen des nicht Absprechens zum fatalen Luftangriff auf die syrischen Truppen geführt habe. Und so lange sich die Diplomaten nicht einig werden, verschwinden im Rauch des Schlachtfeldes sämtliche Friedensbemühungen.

