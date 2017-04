Terrorist Anis Amri besaß mehrere Identitäten, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Doch wieso wurde dieser Mann nicht in Sicherungshaft genommen? Vom Ausländeramt Kleve heißt es nun, dass man alle Möglichkeiten geprüft habe – am Ende scheiterte die Inhaftierung an „wenig kooperative Ländern“.