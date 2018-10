Am Tag nach der Landtagswahl in Bayern gibt es zahlreiche offene Fragen. Wird sich CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer im Amt halten können? Zieht die SPD personelle Konsequenzen aus dem Wahldebakel. Und wer wird Bayern in Zukunft regieren? Die Freien Wähler haben bereits Ansprüche auf drei Ministerien kundgetan. Und was bedeutet das schlechte Abschneiden der Volksparteien für die Große Koalition? In zahlreichen Pressekonferenzen über den Tag verteilt melden sich die Parteien zu Wort.

Doch auch einzelne Politiker melden sich bereits zu Wort: Führende CDU-Politiker verlangten von der großen Koalition in Berlin eine Konzentration auf die Sachpolitik. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte „Konsequenzen“. Der Stil in der Koalition führe dazu, dass sich die Menschen von Union und SPD abwendeten.

Folgende Sitzverteilung ergibt sich aus dem Wahlergebnis: CSU 85, SPD 22, Grüne 38, Freie Wähler 27, AfD 22 und FDP 11. Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,4 Prozent (2013: 63,6).

Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie in unserem Liveticker.

Von RND/mkr/fw/lf/ngo/dpa