Berlin

Vor dem AfD-Bundesparteitag in Augsburg am Wochenende stellt Vorstandsmitglied Alice Weidel eine Zusammenarbeit der AfD mit der CSU nach der Landtagswahl in Bayern in Aussicht. „Wenn ein Koalitionsvertrag unsere Inhalte abbildet, halte ich das für möglich“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Weidel lobte die CSU dafür, „dass sie die AfD-Positionen übernimmt“. Weidel sagte mit Blick auf die gesamte Union: „Wenn dort jemand unsere Punkte übernimmt, müssen wir selbstlos sein: Wer unsere Forderungen umsetzt, ist mir persönlich völlig egal.“

Von RND/Jan Sternberg