Berlin

Die AfD demonstriert an diesem Sonntag am Brandenburger Tor in Berlin - und tausende Menschen wollen dagegen protestieren. Parteien, linke Gruppen und die Berliner Partyclubs haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen. „Berlins Clubkultur ist alles, was die Nazis nicht sind, und was sie hassen: Wir sind progressiv, queer, feministisch, antirassistisch, inklusiv, bunt und haben Einhörner“, heißt es in dem Aufruf zur Aktion „AfD wegbassen“. Deshalb werde „unsere Party ihren Aufmarsch crashen“. Weil einige linksradikale Gruppen Blockaden ankündigten, wird die Polizei mit einem Großaufgebot von 2000 Leuten im Einsatz sein.

Die AfD rechnet mit einigen Tausend Teilnehmern für ihre Demonstration „Zukunft für Deutschland“, die am Mittag (12.00 Uhr) vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor ziehen will. Als Redner sind die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland vorgesehen.

Polizei: „Wir schützen nicht das Thema Ihrer Versammlung“

Die zentrale Kundgebung der AfD-Gegner ist ab 11.00 Uhr auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude geplant. Dazu riefen Parteien und Gewerkschaften auf. Berliner Clubs ziehen mit 30 Musikwagen und einer Party-Demo über die Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor. Angemeldet waren zuletzt 15 000 Teilnehmer. Parallel wollen Demonstranten mit Booten und Flößen auf der Spree ins Regierungsviertel fahren.

Das Anti-AfD-Bündnis „Stoppt den Hass“ hatte angekündigt, die Strecke der Rechtspopulisten blockieren zu wollen. Die Polizei sieht sich ihrem Auftrag verpflichtet, das Demonstrationsrecht durchzusetzen. Die Polizei twitterte an alle Demonstranten: „Wir schützen nicht das Thema Ihrer Versammlung, sondern Ihre Versammlungsfreiheit!“ Trotzdem sind Zusammenstöße zwischen gewaltbereiten linksradikalen Demonstranten und der Polizei nicht ausgeschlossen.

Von RND/dpa/MAZ