AfD mahnt Jens Maier ab

Berlin. Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland (AfD) mahnt den Dresdner Bundestagsabgeordneten Jens Maier ab. Das beschlossen die Vorstandsmitglieder am Montag einstimmig in einer Telefonkonferenz. Ein Parteiausschlussverfahren ist damit vom Tisch. Das habe auch kein Vorstandsmitglied angestrebt, sagten Teilnehmer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auf Maiers Profil auf dem Kurznachrichtendienst Twitter war der Berliner Musiker Noah Becker vergangenen Woche rassistisch beleidigt worden. Maier gab an, ein Mitarbeiter habe die Nachricht verfasst; er habe diesen daraufhin abgemahnt. In den nächsten Tagen wird sich auch die Fraktion mit dem Vorfall befassen.

Wie in der letzten Woche bekannt wurde, ging die Familie Becker per Anwalt gegen Maier vor. Zudem ging eine Anzeige wegen Volksverhetzung bei der Dresdner Staatsanwaltschaft ein.

Von RND/Jan Sternberg