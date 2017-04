Hannover. Daran ist unter anderem der Religionsunterricht und der Einzug der Kirchensteuer geknüpft. Das Antragsbuch für den Bundesparteitag am 22./23. April in Köln liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Hampels Begründung: Durch die Duldung des Kirchenasyls in einer Anzahl von Gemeinden hätten die Kirchen das staatliche Gewaltmonopol missachtet.

Ein ähnlicher Antrag (WP85) kommt von Kay Gottschalk, einem Vertrauten des NRW-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell, dem Ehemann von Parteichefin Frauke Petry. Gottschalk fordert den staatlichen Zuschuss zu den Gehältern der Bischöfe abzuschaffen. Seine Begründung: „Die Vertreter der christlichen Kirchen haben durch ihre einseitigen Stellungnahmen und Handlungen gegen die Positionen der AfD jegliches Anrecht auf Unterstützung durch ein demokratisch organisiertes Gemeinwesen verwirkt.“

Von RND