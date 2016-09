Washington. Wer das Rennen um das Weiße Haus gewinnt, könnte sich bereits in der kommenden Nacht entscheiden. Angesichts der knappen Umfrageergebnisse erscheint es sechs Wochen vor der Wahl tatsächlich völlig offen, wer zum Sieger gekürt wird. Auf beiden Kandidaten lastet ein enormer Druck: Eine misslungene Bemerkung, ein zu grober Angriff oder ein Moment der Unaufmerksamkeit dürften unzählige Stimmen kosten.

Monatelang haben sie auf diesen Moment hingearbeitet, und nun könnte sich das Blatt in dem 90-minütigen Streitgespräch innerhalb von Sekunden ändern. Clinton soll sogar Psychologen zur Rate gezogen haben, um sich auf ihren Gegner vorzubereiten, der schon so viele althergebrachte Regeln des Politikbetriebs gebrochen hat.

Trump will sich auf sein Bauchgefühl verlassen

Donald Trump wiederum lässt ausrichten, sich bei der Debatte ganz auf sein Bauchgefühl zu verlassen: „Wenn wir uns mit Respekt begegnen, ist alles in Ordnung“, sagte der 70-Jährige gegenüber Fox News. Seit der Republikaner in den Umfragen überraschend nah an die bisherige Favoritin heranrückt, mag kaum jemand noch eine Prognose abgeben. Trump, der Außenseiter, liegt sogar in besonders umkämpften Bundesstaaten wie Ohio, Wisconsin und North Carolina vorn.

Robert Mook, oberster Wahlkampfmanager der Demokraten, will sich von den landesweiten Erhebungen nicht irritieren lassen und betont die Besonderheiten des US-Wahlsystems: „Da Hillary in den großen Bundesstaaten an der Ost- und Westküste führt, besitzt sie einen großen strategischen Vorteil.“ Nach Einschätzung des Analysten hat Trump kaum noch eine Chance, da die Demokraten selbst in früheren Republikaner-Hochburgen wie Arizona aufgeholt hätten. Ohnehin würden Frauen, Hispanics und Afroamerikaner mehrheitlich hinter ihr stehen. Sogar die altehrwürdige New York Times gab am Wochenende eine Wahlempfehlung zu ihren Gunsten ab. Ob sich die frühere First Lady, Senatorin und Außenministerin auf diese Einschätzung verlassen kann?

Waffenlobby trommelt noch mal für Trump

Fest steht: Clinton unterhält ein ungleich größeres Wahlkampfteam als Trump. Vor allem in den umkämpften Bundesstaaten, den „swing states“, ist ein Heer an freiwilligen Helfern unterwegs, um von Haustür zu Haustür zu gehen und für die Kandidatin zu werben.

Doch auch Trump ist nicht ohne Unterstützung. Seine Helfer besitzen allerdings einen anderen Hintergrund: Die fünf Millionen Mitglieder starke Waffenlobby „National Rifle Association“ betreibt eine kaum verhüllte Kampagne für den Republikaner und ist besonders in den ländlichen Regionen überaus präsent. Die Waffenfreunde geben für Millionenbeträge TV-Werbung in Auftrag und ermuntern ihre Anhänger, im Bekanntenkreis für Trump zu trommeln. Im Gegenzug sagte Trump der NRA in dieser Woche zu, die - ohnehin geringen Beschränkungen - für den Besitz und das Tragen von Waffen umgehend aufzuheben, sollte er am 8. November die Wahl gewinnen.

Gegenüber dem NRA-Politikberater Chris Cox sagte Trump: „Ich werde das Recht des Waffenbesitzes zu einhundert Prozent unterstützen, damit sich gesetzestreue Bürger gegen Kriminelle schützen können.“ Auch bei der Auswahl der Richter am Obersten Gerichtshof werde er darauf achten, dass die Kandidaten sich als Verteidiger des Waffenrechts verstehen – auch über seine mögliche Präsidentschaft hinaus.

Kandidatenliste für Obersten Gerichtshof

Die NRA besitzt in Washington einen höchst zweifelhaften Ruf: So ist es der Waffenlobby mit Hilfe ihrer enormen Spenden an Abgeordnete und Senatoren unter anderem gelungen, das Verbot für den Verkauf von halbautomatischen Kriegswaffen aufzuheben.

Trump weiß nicht nur die Waffenfreunde hinter sich: Der New Yorker Geschäftsmann bemüht sich auch, die eigene Partei hinter sich zu vereinigen. Um ein versöhnliches Signal in die konservativen Kreise zu senden, veröffentlichte der Kandidat am Freitag eine Liste mit Namen prominenter Rechtswissenschaftler, die er als potenzielle Richter am Obersten Gerichtshof in Betracht ziehen will.

Enorme Herausforderung für Clinton

Damit, so die Einschätzung der Washington Post, signalisiert Trump, dass es bei dieser Wahl nicht allein um das Präsidentenamt geht, sondern auch um die Frage, wer über die Besetzung des einflussreichen Gremiums bestimmt. Da die Richter auf Lebenszeit berufen werden und über wesentliche Weichenstellungen in der US-Politik zu entscheiden haben, gelten sie als eine Art Ersatzparlament.

Die überraschende Veröffentlichung der Namensliste am Freitag deuten Beobachter als Hinweis, dass Trump während der TV-Debatte gezielt auf die Wahl der Richter zu sprechen kommen will. Es wäre ein weiterer Schachzug, den Clinton nur schwer parieren könnte.

Von Stefan Koch