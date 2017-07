Los Angeles. Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und ehemaliger republikanischer Gouverneur Kaliforniens, hält die Amerikaner in Fragen des Umweltschutzes für weitsichtiger als den aktuellen Präsidenten. „Amerika ist nicht nur Donald Trump. Wir verlassen uns doch nicht nur auf eine Person. Jede erfolgreiche Initiative ist immer aus Bewegungen innerhalb des Volkes entstanden“, sagte Schwarzenegger den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Schwarzenegger, der am Sonntag (30.7.) 70 Jahre alt wird, will nicht nur über Umweltschutz reden. „Mein Motto ist: Man muss aufstehen und sich die Hände dreckig machen, dann passiert etwas“, sagte Schwarzenegger dem RND. Als Kaliforniens Gouverneur habe er die härtesten Umweltschutzgesetze in den USA erlassen – gegen den Widerstand seiner eigenen Partei. Darum sei der Bundesstaat bis heute führend im US-Umweltschutz und habe so viele grüne Arbeitsplätze geschaffen.

Zuletzt hatte Schwarzenegger sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen, um die Zukunft des Klimaschutzes zu besprechen.

