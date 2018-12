Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat auch im Bundestag Nachverhandlungen zum Brexit abgelehnt: „Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern“, sagte die Kanzlerin bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Das zwischen der EU und Großbritannien verhandelte Abkommen sei ein „fairer Ausgleich“. Sie räumte ein, dass besonders die Frage der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland „sehr schwierig“ sei. Mit Blick auf das Misstrauensvotum am Mittwochabend gegen Premierministerin Theresa May in London sagte sie lakonisch: „Die Dinge sind im Fluss“. Man arbeite hart daran, dass das verhandelte Abkommen angenommen wird und ein „harter Brexit“ vermieden werden könnte.

Bei der Befragung – es war die zweite in dieser Legislaturperiode –wurde Merkel mehrfach zum Brexit befragt. „Das Abkommen bestraft das britische Volk für seine Entscheidung“, sagte der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier gleich in der ersten der Fragestunde. Alexander Graf Lambsdorff ( FDP) forderte eine Regierungserklärung Merkels zum Brexit, was sie ablehnte.

Von Jan Sternberg/RND