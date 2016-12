Dresden. Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Details sollen am Vormittag mitgeteilt werden, hieß es am Freitag im Operativen Aberwehrzentrum in Leipzig.

Eine Woche vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden waren dort gleich zwei Anschläge mit Sprengstoff verübt worden, einer auf die Moschee und einer auf das Kongresszentrum der Stadt.

Polizei hat lange keine heiße Spur

Danach waren etliche Hinweise eingegangen, insbesondere zum Geschehen an der Moschee und zu einem Video, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Eine heiße Spur gab es lange Zeit aber nicht.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Bei beiden Anschlägen entstand Sachschaden. Der Imam der Moschee und seine Familie, die sich zum Tatzeitpunkt am 26. September in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt. Weiterhin unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Anschlägen gibt.

Von RND/dpa