Berlin

Die Ereignisse in Straßburg erschüttern Frankreich und die Welt. Der Tatverdächtige ist weiter auf der Flucht, es gibt viele offene Fragen und die Debatte über die Sicherheitsstrukturen in Europa kocht wieder hoch.

Das ist kein Wunder, denn die Erinnerungen an die Anschläge auf die Redaktion des Satire-Magazins „ Charlie Hebdo“, auf das Bataclan in Paris und von Nizza sind nicht nur in Frankreich selbst noch präsent. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist groß. Ein Überblick:

Neben Anteilnahme und Beileidsbekundungen sind auch viele kritische, skeptische und teils zynische Äußerungen zu lesen.

Von Vanessa Casper/RND