Brüssel

Unter maximalem innenpolitischen Druck hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag einen raschen Asylkompromiss mit wichtigen europäischen Partnern gesucht. Schon in den kommenden Tagen sollen Absprachen mit einzelnen EU-Ländern stehen, sagte die CDU-Chefin vor einem Asyl-Sondertreffen in Brüssel. Ziel ist, das Weiterwandern von Flüchtlingen nach Deutschland zu begrenzen.

Merkel will bis zum EU-Gipfel am Donnerstag eine Lösung erreichen, die den CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer von einem asylpolitischen Alleingang abhält. Davon könnte die Zukunft der großen Koalition abhängen, aber auch die weitere Entwicklung in Europa. Mehrere Politiker warnten am Wochenende, die Europäische Union könnte am Asylstreit zerbrechen.

Merkel: Ziel ist die Begrenzung der illegalen Zuwanderung nach Europa

Merkel sagte in Brüssel, Thema des Sondertreffens sei die Begrenzung der illegalen Zuwanderung nach Europa, aber auch das Weiterziehen der Menschen innerhalb der Europäischen Union. Bis zum EU-Gipfel werde noch keine Gesamtlösung möglich sein. Deshalb gehe es nun um bi- oder trilaterale Absprachen, wie man fair miteinander umgehen und einen Ausgleich schaffen könnte. Die Arbeit daran werde in den nächsten Tagen weitergehen.

Ziel der Kanzlerin sind Abkommen mit einzelnen EU-Partnern, um das Weiterziehen von bereits registrierten Asylbewerbern nach Deutschland zu unterbinden. Denn Seehofer droht damit, diese Menschen sonst an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Das wäre aus Sicht der meisten Experten zumindest rechtlich problematisch und ginge zu Lasten der Ankunftsländer Italien, Griechenland und Spanien.

Kompromisslinie deutet sich an

Als Kompromisslinie deuteten sich vor dem Brüsseler Treffen zwei Punkte ab, die allerdings nicht direkt eine Lösung für die Wanderungsbewegungen in Europa bieten: eine noch striktere Abschottung der EU-Außengrenzen und die mögliche Einrichtung von Sammellagern für Migranten, entweder auf EU-Gebiet oder auch außerhalb der EU, zum Beispiel in Nordafrika. Dazu liegen etliche Vorschläge auf dem Tisch, deren Details offen sind. Unter anderem ist kein Drittstaat bekannt, der zur Aufnahme solcher Lager bereit wäre.

