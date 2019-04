Er fuhr mit einem Auto in der Silvesternacht bewusst Menschen an. Der Vorwurf: Versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in zwölf Fällen. Nun hat ein Gutachten den Tatverdächtigen für schuldunfähig erklärt. Der 50-Jährige soll in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden.