Attentäter macht falsche Angaben zu seiner Identität

Turku. Erst am Dienstag hat ein 18-Jähriger gestanden, in der vergangenen Woche in der finnischen Stadt Turku auf mehrere Menschen eingestochen zu haben. Zwei Menschen kamen bei der Attacke des Marokkaners Abderrahman Mechkah ums Leben. Nach dem Geständnis ist die finnische Polizei allerdings nicht sicher, ob die Angaben zu seiner Identität der Wahrheit entsprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den leitenden Ermittler.

Es gebe Hinweise, dass der 18-Jährige bereits bei seiner Einreise falsche Angaben zu seiner Person gemacht habe, sagte Kriminalkommissar Markus Laine von der Untersuchungsbehörde. Es sei möglich, dass es sich um eine falsche Identität handele.

Mechkah sei laut Angaben der Behörden 2016 nach Finnland gekommen. Vorher habe er sich in Deutschland aufgehalten. „Wir können zu seinen Motiven noch nichts sagen. Er hat nicht alle Fragen beantwortet“, sagte Laine.

Bei dem ersten mutmaßlich islamistischen Anschlag in Finnland sind am vergangenen Freitag zwei Menschen getötet worden, acht weitere wurden verletzt.

