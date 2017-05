Tripolis. Die Mutter und drei seiner Geschwister seien in Libyen zur polizeilichen Befragung vorgeladen worden, berichtete der Sprecher einer libyschen Anti-Terror-Einheit, Ahmed bin Salem, am Donnerstag. Die Mutter habe gesagt, dass ihr Sohn erst vor vier Tagen aus Libyen nach England gereist sei. Am Tag des Anschlags habe er sie dann noch einmal angerufen. „Er verabschiedete sich“, sagte Bin Salem.

Ein weiterer Bruder des bei dem Anschlag getöteten Abedi, Haschim, sowie sein Vater waren am Mittwoch in der libyschen Hauptstadt Tripolis festgenommen worden. Die libyschen Ermittler glauben laut Bin Salem, dass der Attentäter alleine gehandelt habe. Der Bruder habe ihnen berichtet, dass Abedi im Internet gelernt habe, wie man Sprengsätze baut. Er habe sich um einen „Sieg für die Terrormiliz Islamischer Staat“ bemüht.

Von RND/dpa