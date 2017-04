St. Petersburg. Der kirgisische Geheimdienst hat den mutmaßlichen Verantwortlichen für das U-Bahn-Attentat von St. Petersburg identifiziert. Bei dem Mann handle sich um einen in Kirgistan geborenen russischen Bürger, teilte der Geheimdienst der ehemaligen Sowjetrepublik in Zentralasien am Dienstag mit.

Bei dem mutmaßlichen Selbstmordanschlag in St. Petersburg waren am Montag elf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Zwei Stunden nach der Tat fanden Ermittler einen weiteren Sprengsatz in einem der geschäftigsten U-Bahnhöfe der Stadt, der aber rechtzeitig entschärft werden konnte.

Verdächtiger soll Verbindungen zu radikal-islamischen Gruppen haben

Die Nachrichtenagentur Interfax zitierte einen nicht weiter identifizierten Behördenmitarbeiter, demzufolge die Ermittler glauben, dass ein Verdächtiger zuerst die eine Bombe an der Haltestelle versteckte – und sich danach in dem Zug in die Luft sprengte. Interfax zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 23-Jährigen, der aus Zentralasien stammt und in Verbindung zu radikal-islamischen Gruppen stand.

