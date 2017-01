Washington. Der Freiheitsstatue laufen dicke Tränen über die Wange. Dieses Bild wird aktuell bei Twitter millionenfach geteilt und spiegelt die Meinung der Nutzer wider. Das Einreiseverbot für die Muslime weckt dunkle Gedanken an eigentlich längst vergangene Zeiten. Der Aufschrei ist enorm. Hier eine kleine Auswahl.

Folgende Botschaft richtet Superstar Pink an ihre Fans. Eine Erinnerung an die wahren amerikanischen Werte:

#MuslimBan hat nichts mit „Politik“ zu tun.



Das ist rassistische Willkür, Unrecht und unmenschlich.



Das werden wir nicht akzeptieren. — Jan Böhmermann (@janboehm) January 28, 2017

My best friend, Alaa Mohammad Khaled, is Muslim. His parents were Palestinian refugees. His brother is DJ Khaled. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/qXOapgvvF7 — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 28, 2017

It's like we're watching history repeat itself but only half the population know how bad it turns out. — Ricky Gervais (@rickygervais) January 28, 2017

Christen, gerade auch hier in Europa, die Trump für #MuslimBan feiern,haben die Botschaft des Mannes aus Nazareth sowas von nicht begriffen! — Christina (@CHiltbrunner) January 29, 2017

that we even need to fight for this says a lot about the state of our country @hankgreen #NoBanNoWall #MuslimBan #Muslimswelcome pic.twitter.com/hdOPRQGBNA — Jamie (@quiversarrow) January 29, 2017

Albert Einstein, Henry Kissinger, Madeleine Albright, ... and Jesus(!), were refugees. No #MuslimBan — Angela Herrmann (@AngHerrmann) January 29, 2017

I just made a donation to @theIRC to support refugees fleeing war and despair. Join me if you can. https://t.co/hKKaz3T5fc — John Legend (@johnlegend) January 28, 2017

