Johannesburg

Viele afrikanische Nationen seien im Zuge ihrer Unabhängigkeit zu „ihren historischen, ureigenen“ Ländernamen zurückgekehrt, erklärte der König. „Von heute an sollen wir nicht länger Swasiland genannt werden.“

Von eSwatini hatte Mswati III. in der Vergangenheit schon bei Parlamentseröffnungen und anderen Veranstaltungen gesprochen. Wie viel dem kleinen Binnenland die Rückbesinnung auf seine traditionelle Bezeichnung kosten wird, war zunächst unklar.

Günstig wird die Umbenennung allerdings nicht: Staatliche Institutionen müssen umbenannt werden, darunter die Königliche Polizei von Swasiland oder die Universität von Swasiland, heißt es auf tagesschau.de.

„Land der Swasi“

Seit 1968 ist der kleine Binnenstaat, der zwischen Südafrika und Mosambik liegt, von Großbritannien unabhängig. König Mswati III. regiert uneingeschränkt und ist damit der letzte absolute Monarch Afrikas.

In Swasi bedeutet „eSwatini“ so viel wie „Land der Swasi“. Der Name Swasiland hingegen war eine Mischung aus dem englischen mit Swasi-Bestandteil.

Einige Schweizer zeigten sich erleichtert über die Namensänderung des Königreichs. Denn „Switzerland“ (englisch für die Schweiz) und Swasiland werden in Internet-Formularen oft miteinander verwechselt.

Von RND/dpa