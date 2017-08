Ausstieg aus Anleihenpolitik folgt Ende Oktober

Hannover. Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Ausstieg aus dem umstrittenen Anleihekaufprogramm am 26. Oktober beschließen. Bei einem Treffen des EZB-Rates Anfang September werde die Maßnahme zunächst nur diskutiert, berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf EZB-Kreise. Der Ausstieg aus dem Krisenmodus wird offenbar sehr weich formuliert werden und sich in der Praxis lange hinziehen. „Entscheidend ist, dass wir uns endlich auf die Tür zubewegen, über der das Exit-Schild leuchtet“, hieß es in EZB-Kreisen.

EZB Präsident Mario Draghi will heute bei einem Treffen der Notenbankchefs im US-amerikanischen Jackson Hole die Geldpolitik der EZB erläutern.

Von RND