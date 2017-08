Auto rast in Pizzeria - Achtjähriges Mädchen stirbt

Paris. Ein Autofahrer ist am Montagabend in eine Pizzeria östlich von Paris gerast. Die Polizei erklärte, ein acht Jahre altes Mädchen sei getötet worden. Mindestens fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Fahrer festgenommen

Der Fahrer erfasste die Menschen auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant in der Kleinstadt Sept-Sorts. Er wurde festgenommen. Aus Polizeikreisen verlautete, noch sei unklar, ob der Fahrer bewusst auf die Restaurantgäste zugehalten habe. Die Pariser Staatsanwaltschaft, die in Frankreich für Terrorermittlungen zuständig ist, wurde nach Angaben aus Justizkreisen nicht eingeschaltet. Es gebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Beweise für Terrorismus, hieß es zur Begründung.

Das Innenministerium erklärte, der Fahrer habe sich offenbar das Leben nehmen wollen. inisteriumssprecher Pierre-Henry Brandet sagte dem Fernsehsender BFM, der Mann sei 1985 geboren. Er habe anscheinend schon in der vergangenen Woche versucht, sich zu töten. Nach Informationen des französischen Radiosenders RTL soll er bewaffnet gewesen sein. Die Germanderie bat via Twitter den Ort zu meiden.

Paris fürchtet neue Terrorattacken

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Algerier sein Auto in eine Gruppe französischer Soldaten gesteuert. Ein Anschlag mit einem Lastwagen kostete vor gut einem Jahr in Nizza 86 Menschen ums Leben. Beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit einem Lastwagen wurden im Dezember 2016 elf Menschen getötet.

