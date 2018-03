Bär will autonomes Fahren und Flugtaxis

Berlin. Dorothee Bär ist der Breitbandausbau allein zu wenig. Sie möchte große Projekte in Angriff nehmen, sagte die CSU-Politikerin im ZDF heute journal. „Mein Ziel ist es, Visionen aufzuzeigen“, sagte Bär.

Sie wolle es ermöglichen, dass Projekte wie autonomes Fahren oder das Reisen mit Flugtaxis umgesetzt werden können. „Ich diskutiere darüber, wo wir digital in fünf, zehn oder 15 Jahren stehen, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen.“

Im Netz bekam Bär unter dem Hashtag #Flugtaxi für ihre Aussagen viel Häme ab.

Wenn Sie… vom Hauptbahnhof in München… in Ihr #Flugtaxi… mit zehn Minuten… ohne, dass Sie am Flughafen einchecken müssen… dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. pic.twitter.com/0jnEokSXxE