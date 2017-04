Berlin. Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt offenbar zum Evangelischen Kirchentag. Obama werde auf einer Veranstaltung sprechen, wie der Evangelische Pressedienst (epd) in Berlin am Dienstag aus Kirchenkreisen erfuhr. Zuvor hatten mehrere andere Medien über den geplanten Berlin-Besuch von Obama berichtet.

Auftritt beim Abschlussgottesdienst?

Offiziell bestätigt ist der Obama-Besuch noch nicht – doch das könnte zeitnah passieren: Kirchentags-Präsidentin Christina Aus der Au und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, wollen am Dienstagmittag offiziell über die internationalen Referenten der Veranstaltung informieren. Bislang hatte der Kirchentag noch offen gelassen, wer beim großen Abschlussgottesdienst am 28. Mai in Wittenberg predigen wird.

Barack Obama war in seiner Funktion als US-Präsident erst im November 2016 überraschend in Berlin gewesen. Es war sein dritter - und letzter - offizieller Staatsbesuch in der deutschen Hauptstadt. Zuvor war er im April 2016 in Deutschland gewesen, damals hatte er die Hannover Messe besucht. Bereits im Wahlkampf für seine erste Amtszeit war Obama im Sommer 2008 nach Berlin gereist und hatte das Publikum mit einer Rede begeistert.

Der Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Lutherstadt Wittenberg statt. Er steht dieses Mal im Zeichen von 500 Jahren Reformation.

Von epd/RND/zys