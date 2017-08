Barcelona: Deutsche stirbt an Folgen des Anschlags

Madrid. Die Deutsche war am 17. August in Barcelona schwer verletzt worden, als ein von einem islamistischen Attentäter gesteuerter Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit im Zick-Zack-Kurs durch die Ramblas raste, eine der Flaniermeilen in der katalanischen Hauptstadt. Insgesamt sind damit bislang 16 Menschen bei den Anschlägen der Terrorzelle in Barcelona und dem Küstenort Cambrils ums Leben gekommen. Rund 120 Personen wurden verletzt, 24 davon werden noch in den Krankenhäusern der Region behandelt.

Am 26. August demonstrierten in der Innenstadt von Barcelona Polizeiangaben zufolge rund 500.000 Menschen gegen den Terror, darunter auch der spanische König Felipe VI.. Ein Teil der Menge pfiff dabei den Monarchen aus und forderte einen unabhängigen katalanischen Staat.

Von RND/epd