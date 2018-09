Berlin

Der heftig kritisierte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird befördert, ein SPD-Staatssekretär muss weichen. Bei den Sozialdemokraten ist der Unmut groß. Von den bayerischen Genossen kam bereits die Forderung, im Kabinett gegen die Beförderung Maaßens zu stimmen. Wie die schwer unter Druck geratene SPD-Chefin Andrea Nahles die verzwickte Lage lösen will, muss sie bei einer gemeinsamen Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Landtagsfraktion in Bayern erklären.

+++12:15 Kohnen: „Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band“+++

SPD-Chefin Nahles gesteht ein, dass sich die Koalition derzeit in „schwierigem Fahrwasser“ befinde. Es gebe einzelne Stimmen, die sich für einen Ausstieg aus der großen Koalition aussprächen. Dies sei aber auch vor einigen Monaten bereits der Fall gewesen. Es gebe derzeit jedoch Diskussionen innerhalb der Partei. Von einer Austrittswelle sei ihr nichts bekannt, sagt sie auf die Frage eines Journalisten hin.

Kohnen ergänzt: „Es geht nicht um die GroKo-Frage, sondern um die Seehofer-Frage. Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band". Nahles ergänzt lächelnd: „Diese Position wird in weiten Teilen der Partei geteilt.“ Seehofer habe aus einer Personalie eine Koalitionsfrage gemacht. „Das ist jetzt ein Konflikt, der niemandem hilft“, sagt sie. „Das ärgert mich, dass Horst Seehofer offenbar machen kann, was er will. Aber das kann ich nicht beeinflussen.“

+++12.15 Kohnen gibt an, einen Brief an Nahles formuliert zu haben+++

Die Beförderung Maaßens sei auch ein Thema gewesen, sagte Kohnen. Da habe „Herr Seehofer mit seinem Verhalten etwas bewirkt, das viele in diesem Land nicht verstehen können“. Kohnen habe ihre Meinung in einem Brief an Andrea Nahles formuliert. Die Causa Maaßen werde am Montag im Parteivorstand diskutiert. Dort gehöre das Thema auch hin.

+++12.05 Nahles und Kohnen demonstrieren Geschlossenheit+++

Nahles sagte auf der Pressekonferenz: „Ich bin sehr froh, dass ich heute hier in München sein kann.“ Dies sei auf Einladung von Natascha Kohnen geschehen. Nahles lobte Kohnens Engagement beim Thema bezahlbarer Wohnraum. Des Weiteren sprechen Sie zu dem Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.

+++12.02 Nahles und Kohnen treten gemeinsam vor die Kamera+++

In München sind Andrea Nahles und Natascha Kohnen gemeinsam vor die Kameras getreten. Kohnen nimmt Stellung zum Thema Sozialer Wohnungsbau.

++11.37 Nahles-Konkurrentin für Koalitionsbruch: „SPD muss Notbremse ziehen“+++

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat die SPD dazu aufgerufen, die große Koalition zu beenden. „Irgendwann muss man auch mal die Notbremse ziehen“, sagte Lange. Sie forderte den 45-köpfigen Vorstand auf, sich in der nächsten Sitzung mit den Folgen für die Koalition durch die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium zu befassen.

Lange war im April bei der Abstimmung über den SPD-Vorsitz gegen Andrea Nahles angetreten und holte überraschend starke 27,6 Prozent. Sie gilt als Vertreterin des linken Flügels und unterstützt auch die „Aufstehen“-Bewegung der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Lange hält Nahles für die falsche Frau an der Spitze, zudem finde der versprochene Erneuerungsprozess praktisch nicht statt, sagte sie.

+++11.35 SPD-Minister können Maaßens Beförderung gar nicht verhindern +++

Die bayerische SPD fordert, die SPD-Minister im Bundeskabinett sollten die Ernennung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zum Innenstaatssekretär verhindern. Doch das könnten sie gar nicht. Denn die Bundesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Die SPD stellt aber nur 6 der 16 Kabinettsmitglieder. Selbst wenn die SPD-Minister mit „Nein“ stimmen sollten, um damit bloß ein Zeichen zu setzen, hätte das keinen Effekt. Denn die Kabinettssitzungen sind vertraulich. Über die Redebeiträge Einzelner und über das Stimmenverhältnis darf kein Minister in der Öffentlichkeit sprechen - es sei denn, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilt ihm dafür ausnahmsweise die Erlaubnis.

+++11.00 SPD-Vize Stegner: Seehofer provoziert seit Monaten+++

SPD-Vize Ralf Stegner bekräftigte seine Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der CSU-Chef arbeite seit Monaten als Provokateur, sagte Stegner am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Der Geduldsfaden in einer solchen großen Koalition ist sehr dünn geworden.“ Die SPD werde da nicht monatelang weiter zuschauen. „Wir sind nicht in der Bundesregierung als Selbstzweck.“ Es gebe wichtige Themen zu bearbeiten.

Wegen Zweifel an Maaßens Eignung im Kampf gegen Rechtsextremismus hatte die SPD seine Ablösung gefordert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles einigten sich schließlich auf einen Wechsel Maaßens als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium - eine Beförderung. Stegner sagte dazu: „Normalerweise würde man rausgeschmissen, wenn man sich so verhält wie Herr Maaßen.“

+++6.04 Kramp-Karrenbauer: Bruch der Koalition „stand konkret im Raum“+++

Das Ringen um die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen hat die große Koalition nach Worten von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer beinahe gesprengt. In einer Rundmail an die Parteimitglieder, aus der mehrere Medien in der Nacht zum Donnerstag zitierten, wählte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch drastische Worte. „Die SPD pochte auf die Entlassung von Herrn Maaßen. Der Bundesinnenminister bestand darauf, die Expertise von Herrn Maaßen weiter zu nutzen. Damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum - mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen.“

Die SPD habe wegen ihres fehlenden Vertrauens in Maaßen dessen Entlassung gefordert „und diese Personalfrage mit dem Fortbestand der Koalitionsregierung“ verknüpft, heißt es demnach weiter in dem Schreiben, das unter anderem „Focus Online“ und der „Bild“-Zeitung vorlag. Gleichzeitig sei laut Kramp-Karrenbauer „unbestritten, dass Herr Maaßen über eine ausgewiesene Expertise in Sachen öffentlicher Sicherheit und Terrorabwehr verfügt, auf die insbesondere das Bundesinnenministerium nicht verzichten wollte“.

+++05.03 Linken-Fraktionschefin nennt Große Koalition „Trümmertruppe“++++

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zur Versetzung Maaßens „Jemanden zu befördern, weil man ihn in seinem bisherigen Amt für untragbar hält, ist wirklich verrückt. Wer so agiert, braucht sich nicht zu wundern, dass die Politikverdrossenheit weiter zunimmt.“

Wagenknecht fügte hinzu: „Diese Koalition ist eine einzige Trümmertruppe. Mir wird angst und bange, wenn ich daran denke, dass Merkel, Seehofer und Co. noch bis 2021 weiter dilettieren.“ Von Regieren könne ja keine Rede sein. Das habe das Land nicht verdient.

+++03.33 Nahles in Bayern erwartet+++

Mitten im Streit über die Beförderung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär wird SPD-Chefin Andrea Nahles am Donnerstag im bayerischen Landtagswahlkampf erwartet. In München nimmt sie am Vormittag (10.00 Uhr) an einer gemeinsamen Sitzung der Fraktionsvorstände aus dem Bundestag und dem Landtag teil. Danach ist ein gemeinsames Statement mit der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen geplant.

Kohnen, zugleich stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, hatte die SPD-Bundesminister am Mittwoch aufgefordert, im Kabinett gegen die Beförderung Maaßens zu stimmen. Nahles steht wegen der Personalie schwer unter Druck. Die SPD hat zwar die Ablösung Maaßens an der Spitze des Verfassungsschutzes durchgesetzt, dafür soll dieser nun aber Staatssekretär im Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werden. Nahles hatte dem Wechsel zugestimmt. In der SPD gibt es erheblichen Unmut über den Aufstieg Maaßens.

+++22.56 Nahles kritisiert Beförderung Maaßens - und verteidigt Zustimmung+++

Die schwer unter Druck geratene SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die Beförderung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär scharf kritisiert. „Ich finde das schwer erträglich. Und ich halte das auch für falsch“, sagte Nahles am Mittwochabend im „heute journal“ des ZDF. Fakt sei aber, dass Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer Maaßen dieses Angebot unterbreitet habe. Sie sei nicht bereit, deshalb die Regierung zu stürzen und Neuwahlen auszurufen - „bei allen Schmerzen, die einem das macht“. Das sei Maaßen nicht wert.

Nahles äußerte Verständnis für die breite Kritik, die die Entscheidung in der SPD ausgelöst hat. „Man muss aber auch manchmal Entscheidungen treffen, und die haben wir getroffen.“ Seehofer habe erklärt, er brauche Maaßen. Es sei die Regel, dass sich ein Ressortchef einen beamteten Staatssekretär selbst aussuchen könne. „Das ist natürlich die souveräne Entscheidung von Herrn Seehofer. Und wenn das nicht passt, dann hätte auch Frau Merkel an dieser Stelle ein Veto einlegen können, hat sie auch nicht gemacht.“

Nahles warf Seehofer vor, die Regierung zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in eine veritable Krise gestürzt zu haben. Er habe eine Personalie zu einer Koalitionsfrage gemacht. Dem CSU-Chef gehe es nur um parteitaktische Manöver und persönliche Fehden und nicht um gutes Regieren. Das zeige auch seine Entscheidung, für Maaßen den bisher für den Bereich Wohnen und Bauen zuständigen Staatssekretär Gunther Adler abzulösen, einen SPD-Mann und ausgewiesenen Experten.

+++20.28 Merkel: Maaßen hatte nicht mehr das Vertrauen der gesamten Koalition+++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär verteidigt. Zugleich machte sie am Mittwochabend vor Beginn eines informellen EU-Gipfels im österreichischen Salzburg deutlich, dass der im Innenministerium bisher für den wichtigen Bereich Wohnen und Bauen zuständige Staatssekretär Gunther Adler, ein SPD-Mann, eine neue Aufgabe bekommen soll.

Adler soll wegen des Wechsels von Maaßen ins Innenministerium als Staatssekretär abgelöst werden. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hatte am Mittwoch angekündigt, dass der 55-Jährige in den einstweiligen Ruhestand versetzt werde. Der Plan hat den Unmut in der SPD über die Beförderung Maaßens erheblich verstärkt.

Merkel machte nun deutlich, dass sie die Arbeit Adlers sehr schätze und dass sich alle Seiten darauf verständigt hätten, dass dieser „sehr schnell“ eine „angemessene Position“ bekommen solle. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass Merkel im Ausland von sich aus Stellung zu innenpolitischen Themen nimmt.

Zu Maaßen sagte sie, es sei notwendig, „dass alle die Koalition tragenden Parteien auch Vertrauen haben in die Arbeit des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Dieses Vertrauen ist in Teilen der Koalition nicht gegeben gewesen.“ Deshalb hätten die drei Vorsitzenden der Koalitionsparteien entschieden, dass Maaßen in Zukunft für diese Aufgabe nicht mehr zuständig sei, „weder als Präsident des Bundesamtes noch im Bundesinnenministerium. Ich glaube, das war eine richtige und wichtige Entscheidung“.

Von RND/dpa/ngo