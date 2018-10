New York

Terroralarm in den USA. Das Weiße Haus hat den Versand mehrerer potenzieller Sprengsätze scharf verurteilt und als „terrorisierenden“ Akt bezeichnet. „Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen“, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington.

Der US-Secret Service hatte zwei verdächtige Pakete mit möglichen Sprengsätzen an den früheren US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen, wie die Behörde am Mittwoch bestätigte. Danach tauchten Berichte über weitere verdächtige Pakete auf.

Laut dem Nachrichtensender CNN musste deswegen unter anderem das Time Warner Center in New York geräumt werden, aus dem auch CNN viele seiner Sendungen überträgt. Für Medienberichte, wonach auch ein verdächtiges Paket an das Weiße Haus ging, gab es zunächst keine Bestätigung.

+++ 18.12 Uhr +++ Donald Trump mit erster Äußerung

US-Präsident Donald Trump hat sich bei Twitter zu den Vorkommnissen geäußert, zitiert dabei einen Tweet von Vizepräsident Mike Pence, der die Vorfälle ebenfalls verurteilte. Trump selbst schrieb lediglich: „Ich stimme damit von ganzem Herzen überein.“

+++ 18.09 +++ Verdächtiges Paket in San Diego gefunden

Nun wurde das nächste verdächtige Paket gefunden. Dieses Mal in Kalifornien bei der San Diego Union-Tribune. Allerdings ist derzeit mehr als unklar, ob es einen direkten Zusammenhang gibt – oder es sich nur um eine Art Trittbrettfahrer handelt.

+++ 18.01 Uhr +++ Ivanka Trump äußert sich

Auch Ivanka Trump, die Tochter von Präsident Donald Trump, hat sich nun bei Twitter zu den Vorfällen geäußert, die Vorkommnisse aufs Schärfste verurteilt und geschrieben: „Dafür gibt es keine Entschuldigung.“

+++ 17.54 Uhr +++ Video zeigt Abtransport von Bombe

Dieses Video zeigt, wie die Rohrbombe, die zuvor im CNN-Gebäude gefunden worden war, an einen anderen Ort gefahren wird.

+++ 17.49 Uhr +++ NYPD umstellt Nachrichtengebäude

Aufgrund der Vorfälle in den USA werden nun an alle Gebäuden, in denen Medien untergebracht sind, von Polizisten des NYPD bewacht und beschützt.

+++ 17.45 Uhr +++ Verdächtiges Paket soll gesprengt werden

Das verdächtige Paket wurde in der Zwischenzeit aus dem CNN-Gebäude in New York entfernt und soll an einem anderen Ort gesprengt werden.

+++ 17.33 Uhr +++ Rohrbombe bei CNN gefunden

Nun scheint klar, um was es sich bei dem verdächtigen Paket bei CNN handelte. Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, soll es sich dabei um eine Rohrbombe handeln. Adressiert an den früheren CIA-Direktor John Brennan.

+++ 17.27 +++ Auch in Florida wurde ein verdächtiges Paket gefunden

Aus den USA gibt es erste Berichte, dass auch in Florida ein verdächtiges Paket gefunden wurde und ein Büro evakuiert werden musste. Dabei handelt es sich um das Gebäude, in dem auch die US-Demokratin Debbie Wasserman Schultz sitzt.

+++ 17.16 Uhr +++ New Yorker sollen sich in Sicherheit bringen

In diesen Minuten geht eine Warnung an alle Menschen in New York raus, sich nicht in der Gegend zwischen der 58th Street, der Columbus und der Eighth Avenue aufzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage bleibt nach wie vor unklar.

+++ 17.11 +++ Donald Trump Jr. äußert sich bei Twitter

Donald Trump Jr. hat sich bei Twitter bereits zu den Vorkommnissen geäußert und diese ebenfalls verurteilt. Diese Vorgänge müssten aufhören und er hoffe, dass die dafür Verantwortliche für lange Zeit im Gefängnis landen würden.

+++ 17.07 Uhr +++ Video zeigt Evakuierung bei CNN

In diesem Video ist zu sehen, wie die CNN-Büros während einer Live-Schalte evakuiert werden.

+++ 16.57 Uhr +++ CNN überprüft alle Büros weltweit

CNN ist alarmiert. Und überprüft weltweit alle Büros nach weiteren gefährlichen Paketen, wie ein Sprecher bestätigte.

+++ 16.54 Uhr +++ Kein verdächtiges Paket im Weißen Haus

Die ersten Meldungen, auch das Weiße Haus habe ein gefährliches Paket erhalten, stimmen neuesten Berichte zufolge nicht.

+++ 16.51 Uhr +++ Weißes Haus meldet sich zu Wort

Das Weiße Haus hat sich mit einem ersten Statement zu Wort gemeldet und die Vorgänge in den USA aufs Schärfste verurteilt.

+++ 16.42 Uhr +++ Zahlreiche Briefbomben in den USA

Bei Hillary Clinton und auch bei Barack Obama wurden laut Secret Service Briefbomben gefunden. Im Time-Warner-Gebäude, in dem auch der Fernsehsender CNN sitzt, wurde ebenfalls ein verdächtiges Paket gefunden. Die Büros wurden evakuiert.

