Kerpen

Umweltaktivisten haben einen Bagger im Braunkohletagebau Hambach besetzt. Nach ersten Polizeiangaben waren am Samstag etwa acht Menschen auf dem Bagger und rund 30 weitere davor. „Wir werden uns darum kümmern“, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Aktionsbündnis Ende Gelände will am Wochenende den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier mit Blockaden lahmlegen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie rechnete mit Blockaden von Baggern, Bandanlagen und Schienen.

Nach Angaben des Aktionsbündnisses machte sich ein Demonstrationszug mit mehr als 5000 Aktivisten von einem Protestcamp in Düren aus auf in Richtung des Tagebaus Hambach. Am verlassenen Tagebaudorf Morschenich wollen sie auf einen Demo-Zug von Umweltverbänden stoßen. Zu dieser Demonstration wurden ebenfalls 5000 Teilnehmer erwartet.

Erst am Donnerstag hatte es erneut einen größeren Polizeieinsatz in dem Gebiet gegeben. Die Beamten räumten in der Nacht zunächst ein Protestcamp, später von Aktivisten besetzte Häuser in einem fast verlassenen Dorf am Rande des Tagebaureviers.

Der Konzern RWE will den Hambacher Wald roden, um den benachbarten Braunkohletagebau zu erweitern. Dagegen hatte es wochenlang Proteste gegeben. Die Regierung in NRW ließ alle Baumhäuser von Aktivisten in dem Wald räumen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Rodung schließlich auf Eis gelegt.

Von RND/dpa