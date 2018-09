Bremen

Alles neu macht der Mai: Darauf könnte es hinauslaufen, wenn im kommenden Jahr die Bremer Bürgerschaft neu gewählt wird. Die seit 2007 regierende rot-grüne Koalition dürfte laut Meinungsumfragen ihre Mehrheit verlieren, und die SPD muss sogar befürchten, erstmals seit über 70 Jahren nicht mehr stärkste Partei zu werden – und das in ihrer bisher stabilsten Hochburg.

Trotzdem setzen die Sozialdemokraten auf ein „Weiter so“. Sie halten an Bürgermeister Carsten Sieling (59) fest. Ein Landesparteitag wählte ihn am Wochenende mit 92,5 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten. Die Grünen dagegen haben soeben per Urwahl entschieden, die Pferde zu wechseln: Finanzsenatorin Karoline Linnert (60) soll nicht zum fünften Mal seit 2003 die Grünen-Liste anführen. Platz eins geht an die 13 Jahre jüngere und politisch unverbrauchtere Fraktionschefin Maike Schaefer. Die Umweltpolitikerin steht für „knallgrüne Themen“.

Eine Palastrevolte

Gestürzt wurde Linnert durch eine kleine Palastrevolte: Ursprünglich wollte der Landesvorstand die Veteranin ohne große Debatten zur neuerlichen Frontfrau machen; Konkurrentin Schaefer hätte auf Platz zwei rangieren sollen. Aber das ließ sich die Parteibasis nicht gefallen. Denn dort gibt es schon seit den Stimmenverlusten bei der Bürgerschaftswahl 2015 etliche Linnert-Kritiker, die 2019 lieber mit einem jüngeren Gesicht antreten möchten. Daher also die Mitgliederabstimmung per Briefwahl – mit dem eher unerwarteten Schaefer-Sieg. Hätte Linnert von sich aus Platz für Jüngere gemacht, wäre ihr ein ehrenvollerer Abgang sicher gewesen.

Als Finanzsenatorin verkörpert Linnert eine strikte Sparpolitik. Gemeinsam mit der SPD sanierte sie den Haushalt des extrem verschuldeten Stadtstaates so gut, dass er ab 2020 ohne neue Kredite auskommt. Aber wie das so ist beim Sparen: Dann bleibt kaum noch Geld für die Sanierung maroder Turnhallen oder Straßenbrücken. Auch deshalb macht sich in Bremen eine bisher nie gekannte Wechselstimmung breit.

Das bekommt vor allem die einst siegesgewohnte SPD zu spüren. In Umfragen liegt sie nur noch knapp vor der CDU oder sogar gleichauf. Nicht nur der Bundestrend und die Bremer Sparpolitik dürften dabei eine Rolle spielen, sondern auch das wenig überzeugende Auftreten des seit 2015 amtierenden Bürgermeisters. Wer den aufrechten Linken näher kennt, hält ihn für eine ehrliche Haut und einen netten Kerl. Aber er ist nicht sonderlich redegewandt, und er hat nichts Landesväterliches an sich, wie es sich viele Wähler wünschen. Die Grünen hingegen können darauf hoffen, auch nach einem Ende von Rot-Grün auf jeden Fall weiter mitregieren zu dürfen: in einer vergrößerten rot-grün-roten Koalition mit der konstruktiv-kritischen Bremer Linkspartei oder in einem Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP. Sollte die Ökopartei dann wieder das Finanzressort übernehmen, hätte Linnert gerne die Früchte ihrer Sparpolitik geerntet.

CDU schickt Seiteneinsteiger

Bei einer Jamaika-Koalition würde ein völlig unerfahrener Seiteneinsteiger ins Bürgermeisterbüro einziehen: Die CDU hat bereits im Mai den 57-jährigen Carsten Meyer-Heder zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt – einen unkonventionellen, lockeren IT-Unternehmer, den man sich auch gut bei der FDP oder beim Wirtschaftsflügel der Grünen vorstellen könnte.

