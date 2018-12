Paris

In Frankreich ist es bei einer weiteren Demonstration am Montag zu neuen Ausschreitungen gekommen. Als Mitarbeiter von Notfalldiensten in Paris gegen ihre Arbeitsbedingungen protestierten, zündeten einige Teilnehmer Reifen an und blockierten den Verkehr. Ein Aktivist trug ein Schild mit der Aufschrift: „Der Staat hat mich getötet.“

Nach den schweren Zusammenstößen vom Wochenende mit mehr als 100 Verletzten und 412 Festnahmen in Paris sollte sich Premierminister Édouard Philippe erneut mit Vertretern der sogenannten Gelbwesten treffen. Deren Proteste hatten sich Mitte November an den hohen Mineralölpreisen entzündet. Ihr Kennzeichen sind die gelben Warnwesten, die Autofahrer für Notfälle im Auto haben müssen. Der Protest richtet sich mittlerweile allgemein gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron.

Zur Galerie In Paris ist es bei den Demonstrationen der „Gelbwesten“ zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Am Wochenende zündeten Protestierer Autos an, zertrümmerten Fensterscheiben, plünderten Geschäfte und bewarfen Polizisten mit Steinen. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas und Wasserwerfern.

Die Gewaltausbrüche gelten als die schlimmsten in einer französischen Stadt seit Jahren. Macron sprach nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel am Sonntagabend mit Philippe. Die Regierung schloss nicht aus, den Ausnahmezustand zu verhängen.

Von RND/AP