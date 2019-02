London

Aus Protest gegen den Führungsstil des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn sind am Montag sieben prominente Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Sie kritisieren vor allem den Brexit-Kurs und den Umgang mit antisemitischen Tendenzen in der größten Oppositionspartei.

Besonders hart dürfte Labour der Rücktritt des charismatischen Abgeordneten Chuka Umunna treffen. Er gilt als Jungstar seiner Partei und führt eine Gruppe an, die ein zweites Brexit-Referendum fordert.

Mitglieder bilden unabhängige Gruppe im Parlament

Die sieben Mitglieder werden künftig als „unabhängige Gruppe“ im Parlament vertreten sein, wie die Abgeordnete Luciana Berger in London auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Corbyn äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung der Abgeordneten.

In Großbritannien tobt seit einigen Monaten eine große Debatte über den geplanten EU-Ausstieg. Während die Brexit-Hardliner, zu denen auch Corbyn zählt, auf den schnellen und strikten Brexit drängen, werfen Kritiker Premierministerin Theresa May vor, auf Zeit zu spielen und dafür einen No-Deal-Brexit in Kauf zu nehmen. Ein Abkommen hat das Parlament nämlich noch nicht beschlossen – und der Brexit ist für den 29. März geplant.

Von RND/dpa/lf