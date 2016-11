Gibraltar. Die „Angeles Alvariño“ sei in britische Gewässer eingedrungen, berichtete die Zeitung „The Guardian“ am Montag. Versuche, das Schiff per Funk zu kontaktieren, seien fehlgeschlagen. Daraufhin habe ein Schiff der britischen Marine Leuchtraketen als Warnschüsse abgefeuert.

Hintergrund des Zwischenfalls: Die kleine Halbinsel an der Südspitze der iberischen Halbinsel gehört seit 1713 zu Großbritannien. Dort leben derzeit rund 30.000 Menschen. Spanien beansprucht das knapp sieben Quadratkilometer kleine britische Territorium im Süden der iberischen Halbinsel für sich und fordert die Rückgabe.

Gibraltar kritisiert Verhalten des spanischen Schiffes

Das Forschungsschiff verließ britische Gewässer nach den Warnschüssen. Großbritannien werde wegen des Vorfalles diplomatischen Protest bei der spanischen Regierung einlegen, sagte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums.

Der Regierungschef von Gibraltar, Fabian Picardo, kritisierte am Sonntag das „verantwortungslose Verhalten“ von beteiligten spanischen Schiffen, berichtete der „Gibraltar Chronicle“. Er sprach von einer spanischen „Inkursion“ auf britisches Territorium und lobte die britische Marine dafür, dass sie „die uneingeschränkte Souveränität und Kontrolle über die britischen Territorialgewässer Gibraltars demonstriert“ habe.

Das Forschungsschiff untersuchte den Meeresboden in der Bucht von Algeciras, wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtete. Die Besatzung habe Forschungsbojen in den Gewässern aussetzen wollen, hieß es von Seiten Gibraltars. Auf Twitter beschwerte sich Víctor Díaz del Río, einer der Wissenschaftler an Bord des Forschungsschiffes, über das Vorgehen der Briten. „Nicht schießen...wir sind nur Ozeanografen.“

