Washington. Brown kündigte ein „sehr hartes“, strategisches Vorgehen gegen die von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko an. „Wir werden das menschlich Richtige machen. (...) So behandelt man Menschen nicht“, sagte er in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC am Sonntag mit Blick auf illegale Einwanderer. Diese sollen durch das Bauprojekt gestoppt werden.

Brown fühlt sich an Berliner Mauer erinnert

„Ich denke wir Amerikaner sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir radikale Veränderungen wie eine neun Meter hohe Mauer vornehmen, die manche drinnen und manche draußen lässt.“ Die Pläne erinnerten ihn zu sehr an die Berliner Mauer, sagte Brown. Allerdings blieb unklar, was er genau gegen den Bau der Mauer unternehmen will und kann.

Im Wahlkampf hatte Trump eine mehr als 3200 Kilometer lange Grenzmauer zu Mexiko versprochen, um illegale Einwanderung einzudämmen. Unternehmen sollen derzeit Vorschläge zum Bau der Anlage einreichen, unterdessen ist weiter unklar, wie das Projekt finanziert werden soll.

Von AP/RND