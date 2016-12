Berlin. Noch in diesem Monat sollen nach Informationen des „Spiegels“ dutzende Afghanen in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Bis zu 50 würden mit einem „Sammelflieger“ zurückgebracht, meldet das Nachrichtenmagazin.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte dazu am Samstag in Berlin: „Auf Grundlage der zwischen Afghanistan und Deutschland getroffenen Vereinbarung wird derzeit die Rückkehr von Afghanen voraussichtlich noch im Dezember organisiert. Die Rückkehr betrifft sowohl freiwillig ausreisende als auch Personen, die sich derzeit ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland aufhalten.“

Abschiebungen nach Afghanistan bleiben umstritten

Nach jüngsten Angaben der Bundesregierung sind mehr als 12 000 Afghanen zur Ausreise aus Deutschland aufgefordert. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 18 abgelehnte afghanische Asylbewerber abgeschoben, 2015 waren es 9. Abschiebungen von Asylbewerbern aus Afghanistan sind umstritten, weil es am Hindukusch immer wieder zu Anschlägen der radikal-islamischen Taliban kommt.

Von RND/dpa