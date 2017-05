Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, stellt am Donnerstag in Berlin eine Studie zu den Ursachen von Rechtsextremismus in Ostdeutschland vor. Der Bericht soll Antworten auf die Frage finden, wieso gerade in Ostdeutschland das Phänomen der rechten Gesinnung überdurchschnittlich verbreitet ist.