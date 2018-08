Berlin

Das Bundeskabinett will am Mittwoch wegen der anhaltenden Dürre in Deutschland über finanzielle Hilfen für besonders betroffene Landwirte entscheiden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wird die amtliche Erntebilanz vorlegen und auf deren Grundlage ein Hilfspaket schnüren.

Es werde Zuschüsse als auch Liquiditätshilfedarlehen geben, bestätigten Regierungskreise dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. Angaben zum Volumen gab es zunächst nicht. Erwartet wird, dass Klöckner ein „Schadensereignis von nationalem Ausmaß“ feststellt. Das ist Voraussetzung für finanzielle Hilfen des Bundes. Der Bauernverband fordert eine Unterstützung von einer Milliarde Euro. Zuletzt hatte der Bund 2003 wegen der Dürre Hilfen gezahlt.

„Witterungsbedingte Schäden werden zunehmen“

CSU-Agrarpolitikerin Marlene Mortler hält Unterstützung für notwendig. „Auf die Dauer sind für mich adhoc-Ausgleichsprogramme keine dauerhafte und umfassende Lösung. Weder für die Betriebe noch für den Staat und unsere Gesellschaft”, sagte Mortler dem RND. „Ich setze auf ein kluges staatlich gefördertes Sparprogramm in Kombination mit einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage.“ Für Mortler, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der CSU, ist eine solche Absicherung der Bauern unabdingbar: „Die Zeit ist reif dafür. Denn witterungsbedingte Schäden werden zunehmen.“

Ähnlich äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD). Er erwarte, „dass sich der Bund dann zu 50 Prozent an einem Bund-Länder-Dürrehilfeprogramm beteiligt“, erklärte der Minister. Der Nordosten Deutschlands ist besonders von der anhaltenden Trockenheit betroffen. Es sei höchste Zeit, notleidende Betriebe zu unterstützen, erklärte Backhaus. Allein Mecklenburg-Vorpommern rechnet für dieses Jahr mit Erntetausfällen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro.

Von Rasmus Buchsteiner und Jörg Köpke/RND