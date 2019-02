Deutschland / Welt Residenzpflicht - Bundesregierung will Flüchtlingen dauerhaft den Wohnsitz vorschreiben Die Bundesregierung will Flüchtlinge auch zukünftig einem Bundesland zuweisen können. Darüber hinaus sollen die Länder anerkannten Flüchtlinge zu einem Wohnsitz in einer bestimmten Stadt verpflichten dürfen. Die bislang geltende Regelung wird in einem neuen Gesetzesentwurf leicht angepasst.

Betten stehen in einem zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten früheren Abgeordnetenbüro des ehemaligen Landtags in Potsdam (Brandenburg): Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass Flüchtlingen auch künftig der Wohnsitz in Deutschland vorgeschrieben werden kann. Quelle: Bernd Settnik/dpa